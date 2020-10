Alluvione, Rosso (FI): approda anche in Parlamento il nostro Odg che chiede al Governo allargamento del Superbonus per le aree terremotate anche per i territori piemontesi colpiti dall’emergenza maltempo del 2/3 ottobre

“Abbiamo presentato anche in Parlamento, oltre che in Regione Piemonte, un ordine del giorno per chiedere al Governo di allargare le agevolazioni del superbonus per le aree colpite da sisma ai territori devastati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta, drammaticamente, tra il 2/3 ottobre devastando la nostra Regione e arrecando danni incalcolabili a interi comparti strategici del nostro amato Piemonte. La vastità dell’area colpita, visto che sono interessate le province di Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e VCO fa comprendere come l’intervento del Governo con misure e risorse straordinarie sia fondamentale, soprattutto calcolando che i danni subiti si vanno a sommare a quelli già da ko causati dalla pandemia Covid-19. Non è possibile distinguere tra i danni subiti dai privati e dal pubblico come sempre avviene in casi come questi. Il rischio è di dare il colpo di grazia alla tenuta socio economica del Piemonte. Siamo certi che tutti i partiti convergeranno su tale ordine del giorno che non è di Forza Italia ma è di tutte le persone di buon senso che mettono l’interesse al buon governo davanti a tutto”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Rosso primo firmatario dell’ordine del giorno sottoscritto e condiviso da tutti i parlamentari piemontesi di Forza Italia.

