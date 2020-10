Elezioni, Zangrillo (FI): buon lavoro a Luca Rossi, nuovo vicesindaco e assessore a Valenza. Premiata la lealtà e lo spirito di servizio di un uomo per bene

“Sono veramente felice di poter augurare buon lavoro a Luca Rossi che da oggi è vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Industria, Artigianato, Lavoro, Formazione, Unesco, Rapporti con le Università e Rapporti con il Consiglio Comunale. Luca per me costituisce una persona leale, dedicata, che vive la politica come servizio alla comunità e non come opportunità personale. Una rarità di questi tempi. La sua nomina costituisce un riconoscimento e una responsabilità che si è saputo costruire nel tempo, impegnandosi nel territorio sempre con umiltà e competenza. Questi sono i profili politici che piacciono a Forza Italia e dai quali il partito deve ripartire per costruire una nuova classe dirigente”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale per gli Azzurri in Piemonte.

