Agroalimentare, Deborah Bergamini: ““Finalmente i salumi toscani torneranno nei mercati degli Stati Uniti d’America”

“Finalmente i salumi toscani torneranno nei mercati degli Stati Uniti d’America. È un’ottima notizia, che i nostri produttori attendevano ormai da diversi anni, un traguardo che è stato raggiunto grazie al prezioso lavoro, politico e diplomatico, del governo e, in particolare, del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. I salumi della Toscana rappresentano una eccellenza assoluta nel panorama agroalimentare italiano, apprezzata in tutto il mondo. La decisione degli Stati Uniti di concedere il nulla osta alle importazioni di questi prodotti rappresenta quindi una vittoria di tutto il Paese”. Così in una nota Deborah Bergamini, vice presidente dei deputati di Forza Italia.