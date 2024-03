Agricoltura, “Nevi: Istituito un sotto-dipartimento per l’apicoltura”

“All’interno del dipartimento Agricoltura di Forza Italia ho istituito un sotto-dipartimento dedicato all’apicoltura, un comparto importante che coinvolge 75.000 lavoratori con 1,6 milioni di alveari. A guidarlo sarà Mario Andreini, un apicoltore toscano di lunga e riconosciuta professionalità. La decisione è stata presa anche su sollecitazione della collega, on. Deborah Bergamini e della sottosegretaria Sandra Savino, da sempre molto vicine al settore”. Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e responsabile del dipartimento Agricoltura del partito azzurro. “L’industria apistica nazionale – prosegue – sta soffrendo per l’aumento dei costi di produzione dovuti, in particolare, ai cambiamenti climatici, al maltempo e alla siccità, oltre che per il caldo anomalo degli ultimi mesi. Non solo: anche la concorrenza sleale, in particolare quella extra Ue, penalizza i nostri apicoltori. Per questo, come Forza Italia, ci siamo impegnati a offrire un supporto concreto, anche nella valorizzazione e promozione del miele. Abbiamo il dovere di tutelare questa filiera, che svolge un ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile del Paese e offre un contributo importante all’ecosistema e all’ambiente”.

Mario Andreini ha dichiarato: “Sono felice per questa nomina e ringrazio sia l’on. Raffaele Nevi che l’on. Deborah Bergamini per aver avuto la sensibilità di riconoscere l’importanza di questo settore. Vorrei però ricordare il Presidente Silvio Berlusconi che sette anni fa, durante un incontro che ho avuto con lui ad Arcore, ebbe l’idea di creare un sotto dipartimento proprio per tutelare e difendere le api e il lavoro degli apicoltori. Sono felice perché, dopo tanto tempo, siamo riusciti a realizzare questo obiettivo. Metterò impegno e dedizione affinché questa struttura possa funzionare nel migliore dei modi nell’interesse di tutta l’apicoltura italiana. Tutto questo a tutela delle api!”