Agricoltura, Chiara Tenerini: “Bene al taglio dell’Irpef, vince il pragmatismo”

“Mentre c’è chi cavalcava la protesta dei trattori in maniera demagogica, Governo e maggioranza lavoravano per dare risposte efficaci al Paese reale. L’emendamento al Milleproroghe che prevede l’esenzione dell’Irpef per gli agricoltori con redditi sotto i 10mila euro e il dimezzamento per quelli tra i 10mila e i 15mila euro va incontro alle istanze di un settore strategico, messo in difficoltà dal finto ambientalismo dell’Ue. In questo modo diamo un sostegno concreto a chi lavora e produce, alle eccellenze agroalimentari e alle filiere industriali che è nostro dovere valorizzare. È la vittoria del pragmatismo contro la propaganda. Le opposizioni diano un segnale di coerenza e, visto che si sono affrettate a strumentalizzare il tema, ora votino anche loro la proposta per il taglio dell’Irpef”. Lo scrive la deputata Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia.