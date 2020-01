Virus sconosciuto, Rosso e Biletta (FI): presentate interrogazioni urgenti per chiedere al Governo e all’assessore alla Sanità se a livello nazionale e piemontese si stiano adottando misure di screening e controllo negli aeroporti e negli ospedali

Roberto Rosso, deputato di Forza Italia componente della Commissione Trasporti e vicecoordinatore regionale e Alessandra Biletta vicecapogruppo in Consiglio regionale per gli azzurri hanno presentato due interrogazioni urgenti per domandare al Governo e all’assessore alla Sanità piemontese se il Governo e la Regione stiano attivando misure di screening e controllo negli aeroporti locali e nei presidi ospedalieri. “Di fronte all’allarme che si sta diffondendo in tutto il mondo circa l’espandersi della pandemia di Coronavirus che è partita dalla Cina e registrando che alcuni Paesi stanno innalzando il livello di guardia, abbiamo presentato due question time per domandare sia in Parlamento sia in Regione se Ministero della Salute, USMAF, Regione Piemonte e Prefettura siano in contatto per monitorare la situazione della pandemia e se stiano adottando azioni al riguardo. E’ evidente che di fronte al rischio di psicosi derivante dalle notizie che arrivano dalla Cina sia necessario farsi trovare pronti”.