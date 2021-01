Video Nannini, Zangrillo (FI): non basta chiedere scusa. Italia affetta da nuovo virus, quello dell’irresponsabilità

“Guardando il video della Nannini dove degli agenti polizia vengono raffigurati come maiali resto impietrito. Non è sufficiente chiedere scusa, sarebbe necessario un corso di educazione civica. Chi gode di posizioni privilegiate, chi è un personaggio pubblico avrebbe il dovere di utilizzare quel palcoscenico per lanciare messaggi positivi, non istigazioni alla violenza e alla rivolta sociale. È veramente un brutto momento per l’Italia, pare che l’irresponsabilitá sia un nuovo virus che si sta diffondendo nel Paese distruggendolo”. Ad affermarlo Paolo Zangrillo, coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte e deputato azzurro.

