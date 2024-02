Valentini: “Sostenibilità economica per la transizione green. Stop a traguardi irraggiungibili”

“L’ambiente va tutelato ma quando il Commissario all’Agricoltura o il Commissario all’Industria pensano di essere il Commissario all’Ambiente commettono un errore perché la sostenibilità deve essere in primis economica per consentire un sostegno sociale alla transizione green. Nell’industria, come nell’agricoltura, sono stati inseriti dei traguardi in successione irraggiungibili e l’impatto è molto forte. Abbiamo degli standard talmente elevati senza portare con noi il resto del mondo da far pensare a coloro che li subiscono che non c’è una ragionevolezza e così ci tiriamo la zappa sui piedi”. Lo ha detto Valentino Valentini, vice ministro delle imprese e del Made in Italy, intervenendo a Piacenza a “Tomato World”, evento a cura di OI Pomodoro.

“L’agricoltura – ha ricordato – è stata la prima politica comune dell’Ue perché la sicurezza alimentare, dopo la Seconda guerra mondiale, era un aspetto fondamentale. Oggi l’agricoltura e l’industria devono affrontare una stagione nella quale ci sono forti cambiamenti nella geopolitica, c’è stato un forte incremento dei costi energetici, nel giro di un anno e mezzo il Paese ha dovuto cambiare i suoi fornitori, la pandemia ha avuto importanti effetti sull’attività economica, c’è stato l’innalzamento dei tassi di interesse. Soprattutto avevamo una realtà in cui si pensava di aver raggiunto un sistema di regole rispettate in tutto il mondo e siamo arrivati a un mondo in cui c’è una competizione tra aree tra loro più o meno omogenee e in cui l’agricoltura si trova ad essere in mezzo: da un lato riguarda il territorio ma dall’altro si deve confrontare con scenari internazionali sempre più difficili e in evoluzione sempre più rapida. Anche l’industria, in particolare quella agro-alimentare, ha dovuto far fronte alle stesse ripercussioni dell’agricoltura”.

In questo scenario, è l’assicurazione di Valentini, “il governo si impegna a sostenere e valorizzare le filiere produttive : là dove agricultura e industria si sposano per tutelare adeguatamente la reputazione dei prodotti che ci rappresentano nel mondo. Tutela del prodotto Made in Italy e lotta alla contraffazione sono due obiettivi che il Mimit ha fortemente a cuore e che stanno alla base anche della sua azione legislativa.