Ue; Ronzulli (FI): “Accordo con Orban sul finanziamento di 50 miliardi ad Ucraina è un grande risultato del premier Meloni”

“Lo stanziamento di 50 miliardi di euro in favore dell’Ucraina, deciso all’unanimità dal Consiglio europeo straordinario è una grande notizia ed è frutto del determinante lavoro diplomatico svolto dalla premier Meloni, che è riuscita a convincere il primo ministro ungherese Orban a togliere il veto su questo aiuto finanziario. Questa è una dimostrazione di serietà e credibilità. Ed è la migliore risposta possibile alla sinistra, che cerca continuamente di strumentalizzare i rapporti fra la presidente del Consiglio ed il suo omologo ungherese. Proprio questi rapporti, politici, oltre che umani, come ci ha insegnato a più riprese il presidente Berlusconi, sono fondamentali per ottenere risultati nei consessi internazionali, in Europa e nel mondo”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.