UE, Raffaele Nevi: “Tajani farà in modo che l”Italia ottenga un commissario di serie A”

“Ora siamo in una fase di tattica prima della stretta per trovare la quadra. Bisognerà ancora aspettare ma è importante capire quale commissario europeo ci toccherà e su cui si orienteranno anche le scelte del voto in aula”. Così interviene ad Agorà estate il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi sulle nomine a Bruxelles. “Prima di definire i top jobs, i quattro super incarichi da cui discende tutto il resto, bisogna porre attenzione alla suddivisone dei portafogli in base alle specificità dei paesi. Noi potemmo ambire a un commissario economico, Antonio Tajani è molto attivo e farà in modo che l’Italia non perda l’occasione di avere un commissario serie A. Inoltre la stessa commissione europea deve tenere conto del risultato delle elezioni che ha dato chiari segnali su temi poco condivisi”.