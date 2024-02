Ucraina – Deborah Bergamini: “Il ruolo di Giorgia Meloni è stato fondamentale. Ora il percorso di pace”

“Il risultato del vertice straordinario è una grandissima vittoria della leadership europea e arriva dopo mesi di dibattito sulla sua debolezza e la difficoltà a prendere decisioni rispetto alle urgenze geopolitiche. È evidente che quando si vuole mettere in campo una leadership politica europea ci si riesce, e il ruolo di Giorgia Meloni è stato fondamentale, è grazie alla sua mediazione che Orban ha accettato di non porre il veto, dopo una negoziazione serrata e ottenendo lo sblocco dei fondi con la promessa che farà le riforme per il suo paese”. Lo dichiara a Tgcom24 la vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Deborah Bergamini. “Un segnale molto importante di unità e un messaggio chiaro alla Russia e agli Usa: l’Europa è unita nella difesa dell’Ucraina, in un momento in cui i conflitti continuano ad aprirsi nel mondo. Ora dobbiamo lavorare su due piani paralleli, che è ciò che noi stiamo facendo tramite l’operato del nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani. Uno è la difesa dell’integrità territoriale dell’Ucraina dall’aggressione russa, l’altro è costruire le condizioni per un percorso di pace a cui è essenziale arrivare. L’Europa può e deve riuscirci”.