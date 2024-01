Toscana, Stella (FI): “Approvata mia pdl ‘Proroga Graduatoria Oss’. Proroghe per un anno, ora le assunzioni”

Grazie a tutte le forze politiche per aver sostenuto la nostra proposta di legge”

“Ieri in Consiglio regionale è stata approvata la mia proposta di legge per prorogare di un anno la graduatoria degli OSS. Ringrazio il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, e con lui tutta la commissione, per il lavoro di approfondimento che ha portato all’approvazione della legge, e il Presidente della commissione Bilancio Giacomo Bugliani, e tutta la commissione, per gli approfondimenti di carattere giuridico che hanno tolto ogni tipo di dubbio sulla competenza regionale. Oggi la politica si è presa le proprie responsabilità, dando una prima risposta alle legittime aspirazioni di assunzione da parte di coloro che hanno partecipato al concorso: ora si proceda ad esaurire la graduatoria assumendo tutti”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Nel dicembre 2021 – ricorda Stella – si forma la graduatoria regionale toscana, a seguito del concorso Estar, a cui hanno preso parte oltre 8.000 aspiranti Operatori socio sanitari (Oss). Di questi, 2600 risultano idonei, ma ad oggi ne sono stati assunti un po’ più del 10%. Noi ci siamo mossi in questi mesi con atti consiliari, con interrogazioni e ordini del giorno, ma oggi con l’approvazione della Legge abbiamo chiuso l’iter. La questione della proroga delle graduatorie è una competenza esclusiva dello Stato, ma si può affrontare anche con una pdl regionale, come quella che è stata approvata oggi. La Corte Costituzionale, con nove sentenze emesse negli ultimi cinque anni, ha affermato che le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali, intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale relativa all’organizzazione del personale”.

“Anche la Corte dei Conti della Sardegna – sottolinea Stella – ha sentenziato dicendo che le graduatorie dei concorsi regionali possono avere una proroga, in virtù del legittimo auspicio dei vincitori di concorso di essere assunti, del legittimo auspicio del contribuente di non spendere inutilmente soldi pubblici facendo nuove graduatorie, e anche perché esaurendo le graduatorie in essere, viene meno la chiamata a gettone del personale sanitario, che costa il doppio o il triplo rispetto a un assunto dalla Regione. Grazie a tutte le forze politiche che hanno consentito l’approvazione all’unanimità della legge”.