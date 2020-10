Tasse, Gruppo Consiliare Regionale Forza Italia Piemonte: con via libera Commissione ai criteri per agevolazioni IRAP finalmente operativo il nostro ‘Pacchetto Free Tax Piemonte’

“Finalmente con l’approvazione in Commissione dei criteri attuativi delle agevolazioni IRAP venerdì sarà del tutto operativo il nostro ‘Pacchetto Free Tax Piemonte’ che avevamo presentato durante la scorsa sessione di bilancio. E’ delle scorse settimane il via libera anche all’esenzione del bollo auto per tre anni per chi compra un’auto nuova sostituendola ad una altamente inquinante euro 0-1-2”. Ad annunciarlo il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola e i consiglieri regionali azzurri Alessandra Biletta, Franco Graglia e Carlo Riva Vercellotti a seguito dell’annuncio dell’assessore alle Attività Produttive Tronzano che venerdì ultimerà le ultime formalità tecniche per attivare l’agevolazione IRAP.

“Siamo molto soddisfatti visto che, nonostante le grandi difficoltà di bilancio dovute all’emergenza Covid-19, siamo comunque riusciti a portare a casa come Forza Italia e centrodestra una equilibrata riduzione della pressione fiscale intervenendo sulle uniche leve che avevamo a disposizione: il bollo auto e l’irap regionale. Ora chi insedia una nuova azienda in Piemonte e chi compra una nuova vettura, rottamandone una altamente inquinante, si vede azzerate le tasse. In un momento di forte stagnazione era necessario dare un segnale forte: noi lo abbiamo fatto nel nostro piccolo, aspettando che facciano altrettanto anche da Roma. Forza Italia, come sempre, si schiera per la riduzione delle tasse e dove governa è motore propulsore per una riduzione delle stesse, compatibile però con le esigenze di bilancio”.