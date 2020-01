Smog Firenze, Stella (FI): “Trasporti pubblici gratuiti durante divieto circolazione mezzi privati”

FIRENZE – “Nei giorni di divieto alla circolazione dei mezzi privati per smog, i Comuni interessati devono rendere gratuito per i cittadini residenti il trasporto sulla tramvia e sui bus urbani. Non è corretto mettere degli impedimenti alla libera circolazione delle persone e poi non offrire un’alternativa: la politica dei soli divieti è ingiusta e penalizzante”. Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). Fino a sabato 18 gennaio è in vigore il provvedimento del blocco del traffico a Firenze e nei comuni limitrofi (da Scandicci a Sesto, da Calenzano a Signa) per le auto più inquinanti, benzina e diesel, oltre a limitazioni per gli impianti di riscaldamento.

“Si tratta del secondo stop del 2020 dopo il primo divieto alla circolazione scattato a inizio anno a seguito degli sforamenti di Pm 10 – ricorda Stella -. E’ vero che in caso di inquinamento atmosferico sopra le soglie di attenzione, i Comuni sono tenuti a far scattare le ordinanze antismog, ma questo non significa che le Amministrazioni locali non debbano offrire soluzioni alternative come il trasporto pubblico gratuito nei giorni e negli orari interessati dal divieto”.