Sicurezza, Forza Italia Torino: non si combatte la criminalità spettacolarizzando i blitz degli agenti a fini elettorali

“Se solo attraverso la richiesta di un Consiglio Circoscrizionale aperto abbiamo spinto il Sindaco Lo Russo a partecipare ad un blitz della polizia, in pieno stile sovranista come ci hanno sempre raccontato dal PD, allora siamo pronti a rilanciare e domandare anche un Consiglio Comunale Aperto sul tema”. La chiosa arriva dai coordinatori provinciale e cittadino di Forza Italia il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana e dal responsabile cittadino del Dipartimento Sicurezza Raffaele Petrarulo.

“Sinceramente non è nello stile di Forza Italia partecipare ai blitz delle forze dell’ordine. Abbiamo un altro senso delle istituzioni. Annotiamo che prima la nostra conferenza stampa e poi l’esito nefasto del sondaggio di gradimento del sindaco hanno portato un “pugile suonato” a tentare di uscire dall’angolo. Non è con la spettacolarizzazione di un intervento degli agenti che si risolvono anni di inerzia sul tema della sicurezza. Serve un cambio di passo totale, per esempio bisognerebbe spostarsi dalla comfort zone dove ha deciso di compiere la sua passerella Lo Russo e spostarsi in via Montanaro, Largo Giulio, Via Santhià, Largo Palermo, piazza Bottesini, Corso Vercelli solo per citare alcuni esempi. Ancora uno sforzo signor sindaco che magari riusciamo a rimettere in sicurezza una porzione di Torino!”. Concludono gli esponenti azzurri.