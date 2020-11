Seppilli (FI): definito nuovo organigramma per Forza Italia Giovani, ora operativi sui territori

Due vicecoordinatori regionali. Le due prime grandi città con un Coordinatore, tutte le otto province coperte con nuovi incarichi di Coordinamento. È il risultato delle prime settimane di un lavoro di intenso confronto con tutti i dirigenti locali sia del movimento giovanile che del partito adulto. Federico Mazzaron Consigliere a Bellinzago Novarese sarà Coordinatore Provinciale di Novara oltre che Vicevicario Regionale con responsabilità su Novara e Alessandria, Edoardo Maiolatesi Coordinatore Provinciale di Biella e Vicecoordinatore Regionale, con delega su VCO, Biella e Vercelli. In Provincia di Verbania, il giovanissimo Samuele D’Alessandro sarà Coordinatore Provinciale nel VCO. Umberto Balocco prende invece la guida del giovanile sulla Provincia di Vercelli. Sulla Provincia di Alessandria nuovo Coordinatore è Andrea Bonfante, con primo compito quello di andare a individuare una figura che lo ausili su Alessandria città. Nel segno della continuità, Maurizio Toscano si continuerà ad occupare di Asti e Provincia. Il 28enne Sindaco di Cardè Matteo Morena a capo di Forza Italia Giovani in Provincia di Cuneo. Sull’area metropolitana di Torino è stato individuato Commissario a tempo Marco Gitto, nell’attesa di ricostruire e rilanciare il movimento sulla provincia torinese. Gitto è anche il nuovo Coordinatore Cittadino di Torino. Rossella Pezzella chiude il giro di nomine con il Coordinamento di Novara Città. Con una struttura nuova, entusiasta e piena di idee siamo pronti a lavorare sui territori, sperando di poter quanto prima tornare ad organizzare iniziative in presenza non appena terminata l’emergenza Covid-19. Il lavoro da fare è tanto, la nostra voglia di metterci tutti noi stessi è ancor maggiore!

