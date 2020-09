SCUOLA, MALLEGNI (FI): “PRIMO GIORNO SUPERATO SOLO GRAZIE A PERSONALE E RAGAZZI. A LUCCA E MASSA CARRARA GRAVI CRITICITA’, QUI LO STATO NON E’ MAI ARRIVATO”

“Stamani eravamo stati facili profeti, se le scuole in Toscana sono state aperte ed hanno superato il loro primo giorno è solo grazie agli insegnanti, al personale di servizio, ai ragazzi, alle loro famiglie e non certo al governo né alla Regione. Le province di Lucca e Massa Carrara, in particolare, hanno avuto problemi enormi, anche di edilizia scolastica ad esempio. Qui lo Stato è arrivato in ritardo, o forse non è mai arrivato. I ragazzi non meritano questa trascuratezza. Sta accadendo come in sanità durante il picco covid: non funzionava niente, solo grazie ai sanitari il sistema ha retto. Aspetto le vostre segnalazioni, cerchiamo di stimolare l’assessore regionale, governo e ministri affinché possano metterci una pezza. Sarà difficile, purtroppo l’incapacità regna sovrana”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, commissario regionale di Forza Italia in Toscana, in queste ore a Firenze per un sopralluogo in piazza della Repubblica dove si svolgerà la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre alla presenza della candidata presidente Susanna Ceccardi e dei leader nazionali dei partiti di centrodestra Antonio Tajani di Forza Italia, Matteo Salvini per la Lega e Giorgia Meloni per FdI.