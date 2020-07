SCAPECCHI (FORZA ITALIA) MUSEI STATALI, RIAPRE SOLO L’ARCHEOLOGICO, SEMPLICEMENTE INACCETTABILE. INTERROGAZIONE DELL’ONOREVOLE D’ETTORE AL MINISTRO FRANCESCHINI

“Il 10 luglio riapriranno tutti i musei aretini, nonostante il disinteresse dell’Amministrazione Ghinelli – Presto sarà finalmente disponibile l’accesso ad alcuni dei luoghi più identitari della nostra comunità e questo nonostante il disinteresse dell’Amministrazione Ghinelli”

Questo sostenevano in un comunicato del 26 giugno i segretari provinciale e comunale del PD di Arezzo, Francesco Ruscelli e Alessandro Caneschi, in merito alla riapertura dei musei statali aretini.

Peccato che oggi abbia riaperto solo il Museo Archeologico, e faccio i migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa Maria Gatto, direttrice, e a tutto il personale, mentre per la Basilica di San Francesco e gli affreschi di Piero, Casa Vasari e il Museo nazionale di Arte medievale e moderna, nonostante quanto precedentemente comunicato dalla Direzione regionale dei musei della Toscana e dal PD, le porte sono rimaste chiuse e non si sa ancora per quanto lo rimarranno. Tutto ciò a quasi 2 mesi dalla fine del lockdown: semplicemente inaccettabile per Arezzo, che grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale degli ultimi 5 anni è divenuta finalmente una Città turistica ed una ambita meta culturale.

I musei statali, lo dice la parola stessa, sono gestiti dallo Stato e dipendono dal Ministero dei beni e della attività culturali, il cui Ministro è Dario Franceschini, noto esponente nazionale del PD. Questo non deve essere chiaro a Ruscelli e Caneschi che chiamano in causa il Sindaco, il quale da tempo chiede di poter gestire i musei statali tramite il Comune e la Fondazione Guido d’Arezzo: se così già fosse, i musei sarebbero stati riaperti.

Della questione ho interessato l’Onorevole Felice Maurizio D’Ettore, che sottoporrà un’interrogazione al Governo e al ministro Franceschini, per conoscere i motivi del perdurare della chiusura di questi tre importanti siti culturali aretini e per sollecitarne la pronta riapertura.

Mi piace: Mi piace Caricamento...