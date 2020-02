Sanità, Stella (FI): “Scandaloso macchinario da 1 mln € spento da un anno. Quanti casi in Toscana?”

FIRENZE – “Da quasi un anno all’ospedale di Livorno funziona soltanto uno dei due acceleratori lineari destinati alle sedute di radioterapia, perché l’altro è stato sostituito con una macchina di ultimissima generazione, che è stata installata a luglio ma che da allora non è mai stata messa in attività per un errore di progettazione. La trovo una situazione scandalosa, non solo perché tanti malati di tumore si vedono ritardati i servizi radioterapici, ma anche perché si tratta di uno spreco di denaro pubblico, visto che il macchinario in questione costa 1 milione di Euro”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), che sulla vicenda ha presentato un’interrogazione.

“Purtroppo, da quel che ci viene segnalato – sottolinea Stella – quello di Livorno non è un caso isolato. Per questo ho presentato un’interrogazione per chiedere quanti macchinari sono stati acquistati nelle Asl e negli ospedali toscani negli ultimi tre anni; a quanto ammonta la spesa per le singole macchine e la spesa totale; e quanti di questi strumenti sono realmente in funzione, e di contro quanti sono invece fermi, e da quanto tempo. La salute è la competenza più importante che hanno le Regioni, e deve essere una priorità. In questo campo non sono consentiti sprechi ed errori, che ricadono per forza di cose sulla qualità delle prestazioni sanitarie”.