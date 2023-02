Ruby Ter, Rosso (FI): messa la parole fine a pagina aberrante del Paese

“L’ennesima assoluzione del presidente Berlusconi mette la parola fine ad una pagina aberrante per il nostro Paese. Molti quotidiani che hanno utilizzato questi processi politico ideologici dovrebbero chiedere scusa, ma sappiamo che il pentimento non arriverá. Così come non verrà mai riparato il danno d’immagine verso un uomo che ha un unico difetto: essersi messo a disposizione del suo Paese”. Ad affermarlo in una nota il senatore Roberto Rosso, vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte che conclude “L’ennesima assoluzione perchè il fatto non sussiste porta anche ad una riflessione politica. È ora di introdurre la responsabilitá civile per i magistrati. Condizio sine qua non giá per esercitare certi mestieri delicati e che impattano sui diritti fondamentali di un uomo quali la libertá, la salute, la dignità e l’onorabilità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...