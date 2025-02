Rosso (FI): “Stellantis torna a guardare al Piemonte grazie al pressing costante di Forza Italia in difesa dell’occupazione piemontese”

“Stellantis torna a guardare a Torino e al Piemonte, grazie al pressing costante di Forza Italia. Prova ne è l’assunzione a Mirafiori di 100 nuovi ingegneri under 35 che si occuperanno di elettrico, annunciata oggi dai vertici di Stellantis in occasione del Consiglio regionale aperto. Un momento di confronto fortemente voluto dal nostro partito, per avere un quadro più chiaro sulla situazione del settore automotive a Torino e in tutta la nostra regione”. È il commento del Senatore Roberto Rosso, Vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e Vicecoordinatore regionale del partito che prosegue “Un tema quello del futuro dell’auto su cui Forza Italia sta concentrando le sue energie e che sarà il focus di un evento nazionale che si terrà a Torino a fine marzo”.

Nel frattempo, come annunciato da Alberto Cirio, la Regione Piemonte, prima in Italia, mette in campo misure concrete per la riqualificazione professionale dei nostri lavoratori: 20 milioni di euro per integrare la cassa integrazione dei lavoratori e offrire loro ore di formazione. “Misure concrete per i nostri cittadini, che ora si estendono a diverse categorie, non solo al settore auto – conclude il Senatore Rosso – per aiutare i nostri lavoratori ad acquisire nuove competenze e ricollocarsi più velocemente nel mondo del lavoro”