Rosso (FI): nomina Pichetto premia il Piemonte e le competenze che sa esprimere Forza Italia

“La nomina di Gilberto Pichetto a viceministro in un dicastero così centrale in questo momento storico e fortemente sostenuta dal nostro partito, premia il Piemonte e le competenze che sa esprimere. Troppo spesso la nostra regione si è vista sottovalutare in termini di peso all’interno delle compagine di Governo. Pichetto, per la professionalità che ha sempre saputo esprimere nella sua lunga carriera politica riequilibra i piatti della bilancia. Con Pichetto siamo certi che avremo un punto di riferimento per la nostra Giunta regionale e per tutti i sindaci piemontesi. E’ chiaro che il MISE sarà centrale nella gestione del Recovery Fund e quindi poter contare su un piemontese in quel ruolo sarà fondamentale per provvedere alla ricostruzione del nostro tessuto produttivo fortemente colpito dalle conseguenze della crisi pandemica. Un grande in bocca al lupo a Gilberto! Forza Gil, Forza Italia!”. Ad affermarlo il vicecoordinatore regionale degli Azzurri in Piemonte, Roberto Rosso.

