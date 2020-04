Regioni, Gruppo Forza Italia Piemonte: approvato nostro ordine del giorno per sostenere l’azione del Governo regionale e migliorare il Decreto Cura Italia

“Con il nostro ordine del giorno, approvato oggi in Aula, ribadiamo il forte impegno del gruppo di Forza Italia per sostenere l’azione della Conferenza Stato-Regioni volta a migliorare e implementare il decreto Cura Italia. L’obiettivo è di dare risposte rapide e concrete alle imprese ed ai lavoratori, anche attraverso incisiva azione di sburocratizzazione e di programmi di rilancio in deroga alle procedure ordinarie, garantendo al tempo stesso i servizi essenziali della sanità e del TPL, che rischiano di essere messi a repentaglio a causa dei perversi meccanismi tecnico/contabili della finanza pubblica e certezza nella continuità di cassa per la Regione stessa”. Ad affermarlo il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, primo firmatario dell’ordine del giorno e il capogruppo Paolo Ruzzola, il vicecapogruppo Alessandra Biletta e il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.