Proteste Torino, Zangrillo-Rosso-Fontana (FI): danneggiamenti e violenze intolerrabili ma Conte si assuma le proprie responsabilità

“La serata di proteste a Torino dovrebbe portare Conte ad assumersi le proprie responsabilità. I danneggiamenti e le violenze avvenute sono intollerabili qualcuno peró dal Governo ha soffiato sul fuoco, volendo scrivere un dpcm totalmente fuori dalle evidenze scientifiche e dettato solo dall’isteria e dal terrore di dover coprire l’inazione del Governo in questi mesi. Quando si viene mossi dalla consapevolezza di aver fallito si esce con atti che sono fuori dalla realtà come quelli disposti dal nuovo ‘editto Conte’ che penalizza centinaia di attività, migliaia se si conta l’indotto. La tentazione di derubricare quanto avvenuto ieri come la manifestazione solo di facinorosi è tanta, lo si percepisce da esponenti del Governo e dei media. Mi spiace lì c’è una piazza, uno spaccato del Paese esasperato da un Governo allo sbando che applica misure inique e prive di sostanza scientifica. È palese a chiunque abbia un minimo di serietà. A margine di quella piazza legittima poi si sono infiltrati i soliti violenti, pochi peraltro che hanno portato distruzione nelle vie di Torino cogliendo come sempre l’o ccasione che gli si e’ “apparecchiata”dal governo. Se Conte e compagni avessero agito con buon senso, ascoltando anche i consigli dell’opposizione con umilta’, si sarebbe evitato lo spettacolo indecoroso degli estremisti a cui abbiamo assistito e non avremmo costretto centinaia di nostri concittadini a dover scendere a manifestare in piena pandemia per rivendicare il proprio diritto a sopravvivere”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo in commissione Lavoro a Montecitorio e coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte, il parlamentare torinese Roberto Rosso vicecoordinatore regionale e Marco Fontana commissario del partito nella Grande Cittá di Torino.

