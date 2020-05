Pella (FI) vice Presidente Vicario Nazionale Anci “Un lenzuolo bianco per la lotta alle mafie”

“A 28 anni dalla strage di Capaci che uccise Giovanni Falcone, la moglie, anch’essa magistrato, e la scorta che era con lui, la memoria é vivida e il nostro impegno quotidiano non deve indietreggiare, in un momento di forte crisi di liquidità. Anche il Comune di Valdengo, dove sono sindaco, aderisce alla campagna dell’Anci per celebrare questa giornata.

Dobbiamo, come sindaci, combatterla ogni giorno, anche restando vicino a chi la combatte insieme a noi, e a tutti coloro che, in questa enorme sfida che é la lotta al COVID19, hanno dimostrato che lo Stato e tutte le sue istituzioni sono più forti e più alte e che verso la sua unità e la giustizia dobbiamo dirigere i nostri sforzi. Come diceva lo stesso Giovanni Falcone “Possiamo sempre fare qualcosa”.