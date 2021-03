On. Roberto Pella (FI): “Auguri all’Italia unita, coesa e solidale, che possa superare questo 160^ anno così doloroso”

“Auguri all’Italia unita, nel suo 160esimo anno, perché possa superare questa tragica e dolorosa avversità e ripartire, in ogni territorio, con prosperità e serenità.

Abbiamo davanti a noi una sfida dirimente per il nostro futuro: dovremo affrontarla con coraggio e determinazione, così rendendo onore alle prossime generazioni e a tutti coloro che l’Unità del nostro Paese hanno contribuito a fondarla. Celebriamo oggi il 160° anniversario dell’Unità d’Italia, la “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, per trarre le migliori energie e idee e costruirla più forte, più cosa, più prospera nello spirito condiviso e comune che l’ha condotta all’Unità”. Ad affermarlo l’On. Roberto Pella – Forza Italia, Capogruppo Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, Componente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione e Responsabile nazionale Enti Locali Nord Forza Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...