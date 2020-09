Nuova ZTL, Forza Italia Torino: Appendino sventola l’ennesima bandiera bianca

“L’abbandono della nuova ZTL del tandem Appendino-Lapietra, nota anche come Torino Centro Aperto, è l’emblema della sconfitta totale e inequivocabile del progetto grillino sulla Città di Torino. Il sindaco sventola bandiera bianca, l’ennesima rispetto ad un proprio cavallo di battaglia, tentando una ritirata strategica coperta dalla crisi Covid-19. Insomma la solita cortina fumogena per attribuire a qualcun altro una propria sconfitta. Guai nel modello Appendino a procedere ad una assunzione di responsabilità. Di questa vicenda restano gli anni di scontro con commercianti, artigiani, residenti e opposizioni. Restano i costi degli studi di un progetto ideologico che era palese a tutti non potesse reggersi in piedi essendo improntato ad un modello economico di decrescita (in)felice della Città. Resta soprattutto il tanto, troppo tempo perso dietro ad una idea di mobilità incompatibile con la crescita economica del capoluogo piemontese. Siamo certi che questi elementi: costi, tempo, tensioni sociali orienteranno “#CHIARA-MENTE” il voto dei cittadini verso l’unica alternativa nuova in città. Il centrodestra e in particolare Forza Italia che da sempre si è battuta contro questo progetto”. Ad affermarlo in una nota i deputati torinesi di Forza Italia Paolo Zangrillo e Roberto Rosso, rispettivamente Coordinatore e vicecoordinatore regionale degli azzurri in Piemonte e il commissario cittadino di Forza Italia Marco Fontana.

