Milleproroghe: Forza Italia con un emendamento chiede di continuare a sostenere il terzo settore

“Il terzo settore è una ricchezza per il Paese, supplisce dove lo Stato non riesce o non può arrivare. Anche per questa ragione le associazioni di volontariato come quelle sportive non possono essere trattate fiscalmente come le società a scopo di lucro, non possono ne’ devono essere penalizzate con adempimenti burocratici gravosi. Forza Italia ha chiesto con un emendamento al Milleproroghe e continuerà a sostenere, insieme agli altri partiti della maggioranza, la proroga all’entrata in vigore del nuovo regime Iva fino al 31 dicembre 2024”.

Così in una nota Roberto Pella e Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio e Affari costituzionali alla Camera dei deputati.