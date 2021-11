Mazzetti (FI) solidale con Greta Beccaglia: “Offese tutte noi donne e gli uomini intelligenti”

Questo il messaggio di solidarietà di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia dopo le molestie subite dalla giornalista Greta Beccaglia.

Prato, 28 novembre 2021 – “Dico solo che da donna mi sono sentita profondamente disgustata e sconvolta vedendo ciò che abbiamo dovuto vedere e sentire. Tutte noi donne siamo vittime quando succedono episodi simili. È stato un insulto alle donne, alle donne come Greta che si sono fatte, con sacrifici, difficoltà e dedizione, strada nel lavoro, agli uomini intelligenti, che sono la maggioranza e che mai si sognerebbero di fare qualcosa di simile. Solidarietà da parte di tutta la nostra comunità politica e cittadina a Greta Beccaglia, a cui tutti dobbiamo far sentire la nostra vicinanza con fatti concreti, come già da anni facciamo. Questo episodio ci dimostra che ancora tanto c’è da fare e, anche per questo, le nostre ministre, capofila Gelmini e Carfagna assieme a tutti noi, hanno voluto predisporre una serie di emendamenti alla legge di bilancio per migliorare la vita privata e professionale di tutte le donne qualunque percorso scelgano di intraprendere. Auspichiamo che fin da subito ci si attivi per identificare il responsabile: la stupidità e la violenza non hanno spazio nella nostra società”.