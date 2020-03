MASSA CARRARA: Coronavirus, Marchetti (FI): «Fivizzano ha posti letto ospedalieri liberi. Li si utilizzino subito, appello partito anche dal sindaco. Non aspettare»

«La Lunigiana è in condizioni critiche sul fronte Covid-19. Per riattivare, come bisogna, i reparti negli ex ospedali di Massa Carrara ci vorranno giorni. Fivizzano ha un intero reparto vuoto, il sindaco lancia appelli perché venga utilizzato e non riceve risposte, intanto la gente è a casa malata: ma insomma, che si aspetta?»: a incalzare sull’impiego dei posti letto ospedalieri disponibili a Fivizzano è il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti.

«Massa Carrara e la Lunigiana in particolare registrano una situazione già emergenziale e – ricorda Marchetti – proprio Fivizzano ha subito la perdita del suo ex sindaco. L’attuale sindaco invoca disperatamente che ripartano i ricoveri negli ospedali lunigianesi e lamenta, a fronte di ciò, di non avere nemmeno ricevuto risposta».

«Intanto si pensa di riattivare padiglioni negli ex ospedali di Massa e Carrara che sin qui Pd e sinistra sono stati incapaci di alienare. E’ giusto, siamo stati noi stessi a chiederlo. Ma ci vuole il suo tempo. Purtroppo ecco – osserva Marchetti – il tempo è proprio quel che non abbiamo oggi. Il Coronavirus Covid-19 ce lo nega, divorando le vite delle persone alla velocità della luce. A Fivizzano c’è un intero reparto di chirurgia vuoto. Lo si riempia subito, ci sono malati a casa privi di assistenza! Ma che si aspetta?»

«Per le patologie no-Covid, poi, che non si arrestano, c’è anche un piano della residenza Don Gnocchi con altri letti utilizzabili e liberi. Sono risorse preziose come diamanti. Un letto, un diamante. Lì ce ne sono 32… avanti, si utilizzino da subito».