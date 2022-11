Maroni, Zangrillo (FI): perdiamo politico competente e appassionato

“Con Roberto Maroni l’Italia perde un politico competente, leale e appassionato. Parlamentare, più volte ministro, vicepremier, governatore della Lombardia, è stato un punto di riferimento per le istituzioni che ha sempre servito, per il Paese e per la Lega, di cui è stato anche segretario. Federalista convinto, toni moderati ma fermi, non è mai venuto meno ai valori e ai principi in cui credeva. Un ‘sognatore’, come era solito definirsi. La sua intelligenza mancherà alla politica. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze”. Così, in una nota, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

