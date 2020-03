LUCCA: Torre del Lago, punto prelievi verso la chiusura? Marchetti (FI): «Dalla popolazione segnalazioni insistenti, la Asl chiarisca»

«Ricevo ripetute segnalazioni da parte dei cittadini di Torre del Lago circa la prossima chiusura del locale punto prelievi, a partire dal 23 marzo mi dicono. La Asl Nord Ovest chiarisca in fretta, non si sente davvero il bisogno né di nuovi tagli, né di nuove fonti di ansia sanitaria per la popolazione»: l’affondo arriva dal Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti.

«I dirigenti della sanità toscana sono da anni tutti protesi a rincorrere un equilibrio contabile che frana loro sotto i piedi – riflette Marchetti – a causa di una gestione della sanità regionale che per decenni il Pd e la sinistra di governo hanno improntato all’amplificazione del consenso piuttosto che all’erogazione del servizio. Si sono creati apparati elefantiaci lasciando indietro il personale sanitario, e si è progressivamente lacerato il tessuto di assistenza e cura alle persone e ai malati. Noi questo l’abbiamo sempre detto. E ora basta».

«Se il Coronavirus Covid-19 oggi rappresenta un’emergenza di tale dimensione – sottolinea Marchetti – è anche perché negli anni la nostra sanità è stata impoverita e sotto finanziata, e oggi rischia di collassare sotto il peso dei contagi. I tagli di ieri ai reparti ospedalieri, ai posti letto, a medici, infermieri, tecnici di laboratorio, oss, scienziati e in generale servizi di assistenza e cura contro i quali ci siamo sempre battuti oggi si vendicano. Per questo sono preoccupato dal tam tam di segnalazioni che ricevo da Torre del Lago, e alla Asl Nord Ovest chiedo una parola di certezza. Possibilmente per dire che né il centro prelievi di zona, né altro verrà tagliato».