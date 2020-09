LUCCA: Camera di Commercio, Marchetti (FI): «No ad allontanare l’ente dal territorio in momento di grave crisi»

Il Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti (candidato capolista di Forza Italia in provincia di Lucca alle elezioni regionali) stamani in conferenza stampa con il senatore Massimo Mallegni (Commissario regionale di Forza Italia in Toscana)

«Le camere di commercio devono rimanere aperte, in particolare a Lucca dove la crisi morde e impatta su un territorio vasto e vario, differentemente caratterizzato. Accorparle adesso significherebbe allontanare l’ente da chi ne ha bisogno. Non possiamo accettarlo, a Lucca più che altrove»: questo uno dei passaggi con cui il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e candidato capolista di Forza Italia nella provincia di Lucca alle elezioni regionali Maurizio Marchetti è intervenuto questa mattina alla conferenza stampa sugli assetti degli enti camerali svoltasi davanti alla sede di quello di Lucca.

Protagonista dell’iniziativa il senatore Massimo Mallegni, commissario regionale di Forza Italia in Toscana, che ha illustrato le iniziative assunte da Forza Italia e da lui stesso a livello parlamentare e il loro stato dell’arte. A Marchetti l’accento territoriale della questione: «La preoccupazione per gli accorpamenti è diffusa attraverso tutto il tessuto imprenditoriale – ha spiegato Marchetti – soprattutto in questo momento di crisi gravissima. L’incertezza di prospettiva o l’eventuale accorpamento sarebbe un danno per Lucca. La camera di commercio è un punto di riferimento per l’universo imprenditoriale. Qui c’è bisogno non di allontanarsi dal territorio, ma di essere maggiormente presenti».

«Da parte dell’universo commerciale e dalle aziende raccogliamo un grido di dolore sempre più acuto. I miei appelli alla Regione Toscana per un aiuto diretto a questi protagonisti del tessuto economico-produttivo lucchese hanno sempre ricevuto diniego in un intollerabile scaricabarile col governo. La maggioranza è la stessa, e purtroppo anche la conclusione: non si è arrivati a nulla».