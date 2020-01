Industria, Porchietto (FI): Dati Istat confermano scenario avvilente

“Anche il Codacons si accoda alle autorevoli fonti che chiedono a gran voce al Governo di cambiare passo sulle politiche economiche e provare a costruire un rapporto con chi in Italia ha ancora il coraggio di fare impresa, nonostante al Governo, il partito degli incompetenti, continui a guardare a loro qualificandoli come ‘prenditori’ e non come coloro che nonostante il momento critico, reggono le sorti di questo Paese”. Così la deputata di Forza Italia, Claudia Porchietto, responsabile regionale dell’Attività Produttive in Piemonte.

“L’indebolimento della domanda estera, il fatturato in picchiata e l’impercettibile crescita del mercato interno, sono solo alcuni dei dati Istat che confermano uno scenario a dir poco avvilente. Rispetto al solo mese di novembre dello scorso anno c’è stato un calo del fatturato del -0,2% per i beni di consumo, -0,7% per i beni intermedi e -2,9% per l’energia. Non meglio il settore del petrolio o delle apparecchiature elettriche che hanno avuto un ribasso rispettivamente del 11,5% e del 25,7%.Non c’è più tempo, eppure, ancora oggi il tema principale di discussione tra i due players al Governo solo le dimissioni si o dimissioni no di Di Maio… Scusate – conclude – ma all’Italia poco importa delle sorti del baldo bibitaro, servono strategie economiche e soprattutto rassicurazioni al mondo imprenditoriale, cosa che difficilmente un Governo nato da una contraddizione, che continua ad essere contraddittorio, potrà dare”.