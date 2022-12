Garcea (FI): “Anche Torino avrà il garante degli anziani. Approvata all’unanimità la proposta di Forza Italia”

Con 36 voti favorevoli, all’unanimità, il Consiglio comunale di Torino ha approvato nella seduta odierna l’atto di indirizzo presentato dal gruppo di Forza Italia, primo firmatario il vicepresidente del Consiglio Comunale Domenico Garcea, che consentirà di istituire la figura del Garante degli anziani nella città di Torino.

“Vogliamo che Torino faciliti e favorisca l’incontro tra generazioni diverse, trasformando in risorsa importante l’esperienza dei nostri nonni: solo in questo modo saremo in grado di restituire alla terza età il ruolo prezioso che gli spetta all’interno della società” ha dichiarato Garcea.

Il Garante avrà il compito di interfacciarsi direttamente con i singoli cittadini i quali, nelle forme più snelle e accessibili, avranno la possibilità di interloquire senza intermediazioni con una figura in grado di dare loro le indicazioni più corrette rispetto a iter amministrativi, inadempienze e ritardi compiuti da altre amministrazioni locali, centrali o circoscrizionali, Aziende Sanitarie e servizi sociali.

Il Garante avrebbe proprio il compito di formulare proposte di semplificazione nell’accesso ai servizi erogati dal Comune o da altre istituzioni pubbliche e private, un riferimento “certo” per il contrasto alla discriminazione in base all’età nonché di riduzione del cosiddetto digital divide che, come sappiamo, rappresenta uno dei principali ostacoli per gli anziani nell’accesso ai servizi telematici che ormai sempre più spesso sono l’unica strada per ottenere certificazioni, attestazioni o l’avvio di pratiche amministrative.

“In una società in cui l’età media della popolazione è sempre più alta – conclude Garcea – l’istituzione di una figura che supporti l’Amministrazione tutelando i diritti dei più fragili diventa un grandissimo segno di civiltà“. Forza Italia, a Torino come in molte altre città metropolitane italiane, si conferma il partito politico che ha promosso maggiormente l’istituzione del Garante degli anziani e, più in generale, vicino alle esigenze della terza età.