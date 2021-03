Forza Italia Giovani Piemonte: a marzo parte la scuola di formazione

“Forza Italia Giovani Piemonte e il Dipartimento Formazione di Forza Italia lanciano la scuola di formazione Piemonte Academy. Mai come ora possiamo renderci conto di quanto la competenza e la preparazione siano due elementi decisivi per una proposta politica all’altezza delle sfide del nostro tempo. Per questo iniziamo un percorso di formazione rivolto ai nostri ragazzi e ragazze e a tutti i militanti del partito in Piemonte, che speriamo possa concludersi in estate con una due giorni in presenza. Intanto, nel rispetto delle normative anti-Covid, le prime quattro serate si terranno in modalità digitale. Quattro puntate: 22 marzo, 12 aprile, 3 maggio e 24 maggio. Amministrare i territori, attualità politica, affari internazionali e recovery fund saranno le quattro tematiche di lezione. Coinvolgeremo relatori di primissimo piano per garantire ai nostri giovani un’occasione di approfondimento e di stimolo. Anche in questo momento in cui è così difficile organizzare momenti di militanza giovanile, vogliamo dare prova di un gruppo giovani che in Piemonte si sta rifondando e ampliando con sempre più entusiasmo.” Lo annunciano con una nota il Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Piemonte Ludovico Seppilli, l’ex Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e il Responsabile Formazione di Forza Italia Piemonte Luca Rossi.

Il calendario degli eventi:

❇️ Lunedì 22 marzo – Amministrare

❇️ Lunedì 12 aprile – Attualità politica

❇️ Lunedì 3 maggio – Affari internazionali

❇️ Lunedì 24 maggio – Recovery Fund