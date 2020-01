Fisco, Porchietto (FI): emendamento azzurro contro il nuovo ammazza partite iva

“Abbimo depositato un emendamento al Milleproroghe per disinnescare l’ennesimo indecente provvedimento del Governo Conte che rischia di mettere in ginocchio migliaia di partite iva colpendole retroattivamente. La Legge di Bilancio approvata dal Governo infatti ha introdotto delle modifiche sulla normativa fiscale, arrecanti oneri ex post per l’anno 2019, non prevesti e che quindi non avendo onorato comporterebbe la fuoriuscita dal regime forfettario del 15% di un gran numero di partite Iva inviduali. Per intenderci professionisti o disoccupati che si sono rimboccati le maniche aprendo una attività in proprio. È palese che oltre al contronsenso dal punto di vista interpretativo della norma, c’e’ ancora una volta l’idea di un legislatore schizofrenico che cambia le regole fiscali ex post, alla faccia dello Statuto del Contribuente e della certezza del diritto. L’emendamento che abbiamo depositato sana questo assurdo. Confidiamo che non serva un braccio di ferro parlamentare ma che possa prevalere il buon senso”. Ad affermarlo il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto, responsabile del dipartimento regionale azzurro Attività Produttive in Piemonte.