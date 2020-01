Firenze, Stella (FI): “Su linea 2 tramvia tante opere non finite o lasciate a metà a distanza di un anno”

FIRENZE – “Tra un paio di settimane, la linea T2 della tramvia fiorentina festeggia il suo primo compleanno, eppure lungo i binari che si snodano da piazza dell’Unità Italiana all’aeroporto di Peretola, sono tante le opere incompiute, o lasciate a metà, e questo non va assolutamente bene. Palazzo Vecchio ha intenzione di completare i lavori, oppure vuole lasciare la situazione così? Crediamo che l’unica opzione ragionevole sia la prima, come ci segnalano tanti residenti nelle zone interessate”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Uno dei casi più eclatanti – spiega Stella – è la fermata di viale Belfiore, dove abbondano reti di plastica strappate, transenne, aiuole con fango ed erba alta, rifiuti e carcasse di bici abbandonate, piste ciclabili e pedonali che finiscono nel nulla. Idem per le reti spartitraffico tra viale Belfiore e viale Rosselli. Alla fermata di viale Redi mancano le strisce per attraversare, sotto il Ponte San Donato abbondano transenne e degrado. In via Valfonda il muro di cinta del Palacongressi, abbattuto per i lavori del tram, è ancora in fase di ricostruzione. L’elenco è lungo, e di tempo ne è passato fin troppo. Pretendiamo che la situazione sia sanata, e che non si ripetano cose del genere per le future linee del tram”.