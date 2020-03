Firenze, Stella (FI): “Gutteridge tuteli lavoratori. Regione Toscana convochi le parti e vertici azienda”

FIRENZE – “Siamo molto preoccupati per la vertenza in corso a Firenze, che vede al centro la Capri srl (Gutteridge e Alcott). L’azienda chiude e cede un suo negozio, senza dare risposte ai lavoratori, né alle controparti sindacali, snobbando ogni tipo di confronto. E’ una situazione grave, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). “Richiamiamo l’azienda ad assumere un atteggiamento responsabile e dialogante – prosegue Stella -. E chiediamo alla Regione Toscana di convocare i vertici della società insieme alle controparti. Deve essere data una risposta ai lavoratori, a cui esprimiamo la nostra vicinanza in questo passaggio difficile”.