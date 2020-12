Firenze, Stella (FI): “Città bloccata per lavori tram, assurdo farli quando ci sono negozi aperti”

FIRENZE – “Firenze, da alcuni giorni, è paralizzata dal traffico fuori controllo. In particolare l’area Fortezza-Libertà-Milton risente dei lavori propedeutici alla tramvia in viale Lavagnini e vie limitrofe, con il risultato che la circolazione va a rilento e le code si ripercuotono in vari punti della città. Cosa costava al sindaco far partire i lavori una volta entrati in zona rossa?”. E’ quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Il sindaco – sottolinea Stella – avrebbe dovuto pensare che nei giorni in cui la Toscana tornava zona gialla, a maggior ragione in prossimità delle feste natalizie, i cittadini si sarebbero riversati in strada per fare acquisti. I giorni di apertura dei negozi e la possibilità di fare acquisti sono limitati dai Dpcm governativi. Sarebbe stato un gesto di lungimiranza e di attenzione verso i commercianti aspettare la fine del periodo giallo per avviare i lavori propedeutici alla tramvia”.

