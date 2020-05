FIRENZE: Fase2 coronavirus, Marchetti (FI): «Piano tombola sicura per i nostri anziani. Circolini punto di riferimento socialità soprattutto in frazioni e comuni sparsi»

«Modalità tombola sicura: on!»: ad attivarla è il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti in accoglimento delle segnalazioni di tanti circoli che lamentano di non avere alcun indizio su se, quando e come potranno ripartire con le loro attività ricreative.

«Certo le serate di liscio distanziato si fanno affare complicato – ammette Marchetti – e per la briscola ci sarebbe da dover calare lo stillo col lancio tipo aeroplanino. Ma magari una tombola, magari su prenotazione, certo con postazioni distanziate e mascherine, perché no anche coi guanti… o le bocce entrando in pista a turno al momento del tiro… insomma, anche la ricreazione dello spirito deve trovare una sua fase 2 e ci sono luoghi periferici o frazioni di comuni sparsi dove il circolino locale è davvero il solo punto di riferimento per la socialità».

Con oculatezza: «Attività come la tombola sono appannaggio soprattutto di persone più avanti con gli anni – osserva Marchetti – e non chiedo certo di mandarle allo sbaraglio per creare nuovi casi drammatici come quello di Fondi, in Lazio, dove da una festa di Carnevale si scatenò un focolaio. No di certo. Però, soprattutto per chi magari è in pensione e ha già sopportato nel lockdown tante giornate vuote e cupe, un po’ di ristoro per lo spirito ci vuole. Anche la ripresa del buon umore è fase 2 e concorre alla ripresa individuale e sociale».

Per questo Marchetti chiede protocolli anche per le attività ricreative compatibili con la sicurezza sanitaria: «Si va verso la bella stagione – conclude – e penso che negli spazi all’aperto o ben arieggiati esistano forme possibili di svago sicuro. Poterle concedere sarebbe davvero una tombola sia per chi gestisce i circoli che per chi li frequenta».