FIRENZE: Ex Scuderie Reali, Stella (FI): «Riaprire il giardino senza rinvii. Se il Comune non ha vigili è perché ha impoverito la sicurezza cittadina»

«Riaprire subito il giardino delle ex Scuderie Reali. Sicurezza e sanificazioni sono garanzie che il Comune deve dare subito, invece che farsi bello di annunci senza fondamento»: lo chiede il Consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella (Vicepresidente dell’Assemblea toscana) che interviene nella vicenda che oppone Galleria degli Uffizi – responsabile del parco monumentale di Porta Romana – e Comune di Firenze.

Lo stesso Stella in mattinata si è recato sul posto per verificare la situazione: «Come gli altri fiorentini ho battuto il naso nei cancelli chiusi – ironizza – proprio come le famiglie intere che si erano dirette verso il parco fin dal primo mattino dopo l’annuncio, diramato l’altro giorno da Palazzo Vecchio, sulla riapertura dello stesso a partire da ieri. Nulla da fare, era una beffa. Cancelli sbarrati e cartello che motiva la chiusura con l’ottemperanza al Dpcm sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19. Nessuna data di prospettiva sulla riapertura di questo importante parco cittadino».

E allora Stella suona la sveglia: «Ora il Comune non giochi a rimpiattino trastullandosi nell’attesa di convenzioni con questa o quell’associazione. Si proceda subito con sanificazioni e presidio di monitoraggio del distanziamento e dei corretti comportamenti anticontagio, senza ulteriori attese che impediscono ai cittadini di godere di uno dei principali polmoni verdi della città».

«Quel parco va immediatamente restituito alla fruizione pubblica con i debiti controlli. Se il Comune non ha vigili da comandare in un presidio fisso come chiede il direttore degli Uffizi Eike Schmidt – rincara – è perché in questi anni Nardella e la sinistra hanno impoverito la sicurezza urbana trattandola alla stregua di una Cenerentola. E ora il bisogno presenta loro il conto. A pagarlo però sono i fiorentini».