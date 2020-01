FIRENZE: Con Mugnai e Gorlandi (Forza Italia) la Toscana ad Arcore: «Col Presidente Berlusconi per programmare le attività sul territorio»

Nella giornata di ieri mercoledì 15 gennaio, il Coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia Juri Gorlandi ha incontrato ad Arcore il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi al fine di programmare insieme a lui il lavoro sul territorio per i prossimi mesi.

L’incontro del responsabile regionale dei giovani Azzurri toscani segue quello intrattenuto sempre con il Presidente Berlusconi la scorsa settimana dal Coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana On. Stefano Mugnai, che ha rappresentato le istanze dei territori in vista delle prossime scadenze elettorali elaborando una pianificazione delle iniziative da assumere in merito

«I due appuntamenti – affermano Mugnai e Gorlandi – attestano come la filiera politica di Forza Italia sia in Toscana unita ed affiatata, presupposto indispensabile per proporsi alla società civile con coerenza e soluzioni pratiche ai tanti problemi della nostra regione».

«Da parte del Presidente Silvio Berlusconi – concludono il Coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana on. Stefano Mugnai e il suo omologo per il movimento giovanile Juri Gorlandi – abbiamo riscosso apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni nella nostra regione dove siamo riusciti a conquistare territori mai amministrati prima».