FIRENZE: Bicentenario nascita Artusi, Stella (FI) lancia l’iniziativa: «La Regione istituisca Giornata per il toscano d’adozione che unì l’Italia a tavola»

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Stella (FI): «Ogni 4 agosto sia la Giornata della Ristorazione Artusiana»

«Cooking show, spazi degustazione, tavolate all’aperto così da garantire la sicurezza sanitaria e gare tra chef. Così dovrebbe a mio avviso celebrarsi ogni 4 agosto la ricorrenza della nascita di Pellegrino Artusi, il toscano che unì l’Italia a tavola. Chiedo alla Regione di istituire una Giornata della Ristorazione Artusiana che veda protagoniste le ricette e i segreti in pentola da L’Arte di Mangiar Bene»: a lanciare l’iniziativa è il Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Stella (Forza Italia) nel giorno in cui cade il bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi.

«Nato a Forlimpopoli ma trasferitosi presto a Firenze – ricorda Stella – Artusi può a buon titolo definirsi un toscano eccellente, benché d’adozione. La sua ricetta del caciucco fa ancora scuola, e in molti continuano a visitare le sue spoglie custodite al cimitero delle Porte Sante. Ma soprattutto con la sua Arte di Mangiar Bene – prosegue Stella – Artusi dalla Toscana ha abbracciato l’Italia che si stava unendo, dandole solide basi collettive e di condivisione anche per quanto riguarda la cultura gastronomica e il semplice stare ai fornelli casalinghi. La sua opera ha fatto da apripista alla gloria internazionale del buon cibo toscano e italiano, e sarebbe splendido se la Toscana istituisse una giornata apposita per celebrarne l’iniziativa e la passione».

Stella pensa a una Giornata con eventi diffusi su tutto il territorio regionale: «Ogni città col suo piatto principe – è il suo progetto – ospiterebbe chef in sfide all’ultimo mestolo sulle ricette artusiane, così da mantenerne viva la memoria attraverso esperienze di gusto e di palato. Sì perché gare ai fuochi e cooking show troverebbero il loro esito finale in degustazioni o cene artusiane dall’antipasto al dolce, magari in tavolate all’aperto così da consentire il necessario distanziamento tra commensali. Se Artusi l’ha fatto, dobbiamo farlo anche noi. Il 4 agosto, Giornata della Ristorazione Artusiana. Sono pronto a farne il mio primo atto alla prossima legislatura, così da partire il 2021 con la prima edizione. Incrociamo le forchette e avanti».