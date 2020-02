Femminicidio, Rizzotti (Fi): Commissione lavori in sintonia sin da subito

“Ringrazio il presidente Berlusconi e il mio capogruppo, la senatrice Anna Maria Bernini, per la fiducia che mi hanno accordato, designandomi quale rappresentante di Forza Italia nella Commissione di inchiesta sul Femminicidio e su ogni violenza di genere, e tutti i membri della Commissione per avermi oggi eletta vice presidente. Sono anni che mi batto, in politica e nel sociale, perché il tema della violenza contro le donne non sia trattato solo quando si verificano casi di cronaca drammatici, ma diventi una questione cruciale quotidiana, sulla quale educare soprattutto le nuove generazioni. Conoscere le dimensioni di un fenomeno è certamente un modo utile per capirne le cause e soprattutto avviare una efficace azione di prevenzione. E’ un percorso in cui credo molto e sul quale tutta la commissione mi auguro possa lavorare in sintonia sin da subito”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti.