Emergenza Coronavirus, Forza Italia: “Un plauso alla Municipale e a tutti i volontari”

“Oltre al personale sanitario, impegnato ormai da settimane a combattere la diffusione del Coronavirus, ci sono altre categorie che, con dedizione quotidiana, in modo silenzioso, ma altrettanto lodevole, stanno offrendo il loro impagabile contributo nell’affrontare questa emergenza: mi riferisco alle forze dell’ordine, alla Protezione civile e ai volontari di Misericordia e Croce Rossa, che, su tutto il territorio provinciale, forniscono supporto e aiuto ai cittadini, soprattutto anziani e disabili”.

Con queste parole Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia, rivolge un plauso a tutte quelle persone in prima linea per combattere l’emergenza sanitaria che nel nostro Paese, ma anche in Toscana e in Maremma, sta prendendo campo.

“Con l’emanazione degli ultimi due Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – continua Marrini – e le conseguenti disposizioni ai cittadini di uscire da casa il meno possibile, il lavoro della Polizia municipale è cresciuto a dismisura. I nostri Vigili urbani si trovano quindi a svolgere turni massacranti per assicurare quei controlli indispensabili affinchè tutti rispettino i Decreti. Soprattutto nel weekend appena trascorso, la Polizia municipale, con spiccata professionalità, ha garantito la sua presenza non solo nei comuni più grandi della provincia, come Grosseto e Follonica, ma anche negli angoli più remoti della Maremma. Un contributo decisivo, quello dei nostri Vigili, per far sì che le regole fissate dal Governo siano rispettate davvero da tutti”.

“E non da meno, in questa emergenza, è il ruolo svolto da Protezione civile, Croce Rossa e Misericordia – sottolinea il coordinatore provinciale di Forza Italia -. I loro volontari sono impegnati quotidianamente nell’aiutare i cittadini più deboli, come anziani e disabili. Ormai, in diversi comuni della Maremma, Croce Rossa e Misericordia assicurano la consegna di farmaci e generi alimentari a domicilio, senza conoscere pause e con grande generosità. Si tratta soprattutto di giovani, che mettono a disposizione il loro tempo per dare supporto in modo commovente a chi si trova maggiormente in difficoltà in questa situazione di emergenza”.

“Infine, desidero rivolgere un pensiero anche ai cittadini maremmani – termina Marrini -. Tutti gli abitanti hanno rispettato con grande senso di responsabilità le disposizioni a restare a casa e ad evitare assembramenti nei nostri parchi o sulle nostre spiagge. Nel weekend appena trascorso, infatti, le piazze e le vie erano pressochè deserte. La generosità e l’altruismo degli abitanti della provincia di Grosseto sono ormai qualità comprovate e, anche in questa circostanza, sono state messe in risalto. Un gesto davvero importante affinchè la Maremma, ma anche tutta l’Italia, possa veramente sconfiggere il virus e garantire ai suoi abitanti il ritorno ad una vita normale”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia