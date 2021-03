Dl sostegno, Porchietto (FI): via codici ateco, ristori su fatturato e costi fissi

“Cambiamo la formulazione dei ristori, non più con i Codici Ateco che non servono a nulla ma utilizziamo le differenze di fatturato da un anno all’altro, e soprattutto dobbiamo ristorare i costi fissi che le aziende hanno sostenuto e sono stati tantissimi”. Così la deputata di Forza Italia Claudia Porchietto, responsabile nazionale attività produttive del partito, a margine della conferenza stampa di presentazione di un ventaglio di proposte che gli azzurri presenteranno al governo per potenziare il dl sostegno. “L’unico modo per poter ristorare tutte le aziende – aggiunge – è dare in carico all’Agenzia delle Entrate di fare in fretta attraverso la Partita Iva, scegliere i dati dalla fatturazione elettronica, caricare i dati dalle dichiarazioni dei redditi e immediatamente fare un bonifico alle aziende”.

