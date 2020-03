Coronavirus, Stella (FI): “Non si ripetano episodi come rave in piazza D’Azeglio, Comune faccia rispettare regole”

FIRENZE – “Episodi come il rave non autorizzato dell’altra notte in piazza D’Azeglio, a Firenze, non si ripetano mai più. Il Comune di Firenze vigili con attenzione sul rispetto delle regole, in modo particolare in questo momento di emergenza sanitaria. Oltre 100 ragazzi assembrati in una piazza a bere e ballare sono un veicolo potenziale di contagio enorme, oltre che un fattore di degrado e di caos per i residenti e per la città tutta”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Chi abita in zona non è riuscito a chiudere occhio fino alle 3 di notte – sottolinea Stella -. Per quale motivo i vigili non sono intervenuti subito, quando sono partite le segnalazioni? Vorremmo avere risposte. Piazza D’Azeglio è da tempo nell’occhio del ciclone, vandali la deturpano e i pusher l’hanno eletta a centrale dello spaccio in centro storico. Ci aspettiamo un aumento della vigilanza e operazioni anti-spacciatori e anti-degrado, che restituiscano serenità e decoro a tutta l’area”.