Coronavirus, Pella (FI): “Con CittadinanzAttiva per garanzia assistenza socio-sanitaria e domiciliare” 

“La proposta di CittadinanzAttiva per rafforzare l’assistenza socio-sanitaria e domiciliare per i malati cronici e rari, gli immunodepressi, gli acuti non ospedalizzati e le persone disabili non autosufficienti, attraverso risorse ricavate dalla revisione del regime fiscale vigente per i prodotti di tabacco riscaldato, rendendolo omogeneo a quanto previsto per le sigarette tradizionali, mi trova pienamente d’accordo. Inoltre, é una proposta che andrebbe estesa, come richiesto da uno degli emendamenti dell’Associazione dei Comuni, anche ai servizi per minori che versano in condizione di particolare vulnerabilità e marginalità socio-economica, ignorati totalmente dai provvedimenti di tutela del Decreto Curaitalia.

Il prolungarsi della situazione di emergenza sanitaria e il conseguente protrarsi della sospensione dei servizi previsti privano infatti tali soggetti della rete di supporto socio-sanitaria, ma anche assistenziale ed educativa, che consente la tenuta delle situazioni più critiche durante l’emergenza e nel percorso di ripresa delle attività, che auspichiamo si avvii quanto prima. I Sindaci saranno messi a dura prova ancora lungamente nel processo di ricucitura e ripristino delle reti sociali, di garanzia e potenziamento dei servizi essenziali, di ritrovata fiducia all’interno delle loro comunità da parte di una popolazione stremata e psicologicamente molto provata.

In momenti di profonda crisi e revisione come quello che stiamo attraversando, senza precedenti, le priorità emergono nitide alla luce dei cittadini e di chi ha la responsabilità di governo, a tutti i livelli. Per questa ragione dobbiamo impegnarci affinché la proposta, con l’obiettivo di potenziare e rendere omogeneo in tutto il territorio nazionale un servizio essenziale, sia pienamente accolta, così come sostenuta fin da subito nella giornata di ieri dal Capogruppo Forza Italia in Commissione Bilancio, nonché Presidente FOFI, l’On. Andrea Mandelli”.