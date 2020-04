Coronavirus, Giacometto (FI): necessari incentivi acquisti informatici

“Oggi l’ISTAT ha fornito un dato allarmante: il 34% degli italiani non ha un PC in casa, confermando quanto sia urgente e non più rinviabile l’introduzione di incentivi da parte del Governo. Proprio a tal fine, ho presentato un emendamento al Cura Italia per introdurre la detrazione fiscale delle spese per l’acquisto e per il rinnovo degli strumenti e applicativi informatici, in modo che tutte le famiglie italiane possano utilizzare le potenzialita’ della rete per lavoro, per i servizi didattici a distanza e, in prospettiva, per quelli di telemedicina. Si tratta di una misura semplice e pragmatica, in grado di rispondere ad un bisogno quanto mai reale. Stiamo chiedendo agli Italiani un grande sacrificio, la politica ha quindi il dovere di mettere tutti nelle condizioni di affrontarlo con gli strumenti adeguati”. Lo dichiara Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia e Responsabile del Dipartimento piemontese Bilancio e Finanze del suo partito.